疫情下银行推出加拿大史上最低房贷利率

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加拿大HSBC汇丰银行推出了0.99%的浮动房贷利率，这不到1%的房贷利率创下了加拿大房贷历史上的最低记录。

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不过，加拿大汇丰银行星期五推出的这一史上最低房贷利率只面向那些首付低于20%、因此必须购买房贷保险的加拿大购房者，而且只有5年期浮动利率这一种选择。

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5年期浮动房贷利率意味着在五年房贷合同期间内，房贷利率会随着银行最优商业贷款利率的变化而浮动。

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金融市场专家们指出，虽然加拿大汇丰银行推出史上最低房贷利率是种市场推销手段，但也反映了目前金融市场融资宽松的低利率环境。银行房贷资金主要来源是债券市场，而债券市场利率处于或接近历史最低水平。

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加拿大帝国商业银行CIBC的经济分析师Avery Shenfeld认为，商业银行房贷利率不断走低虽然对购房者来说是利好消息，但同时反映了COVID-19病毒肺炎疫情导致的经济低迷问题仍在继续、中央银行不得不用超低利率的方式避免经济长时间陷于衰退的局面。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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