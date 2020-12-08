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2020年12月8日，星期二，一名妇女在英国伦敦盖伊医院接受了两次辉瑞/新冠肺炎生物技术公司疫苗接种中的第一次。英国卫生当局周二推出了第一剂经过广泛测试和独立审查的新冠肺炎疫苗，启动了一项全面免疫计划。(Victoria Jones/Pool via AP)

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