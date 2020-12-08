为新冠患者让路：魁北克省政府要求医院取消非紧急手术与治疗

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魁北克省卫生与社会服务部发出通知，要求医院启动“卸载计划”，取消或推迟非紧急手术、治疗和检查，为新冠患者腾出病床。每个医院需要准备的空病床数量不等，但是他们必须在本周五完成目标的三分之二，在12月17日以前完全做好准备。通知说，医院可能需要取消或推迟一半正常治疗活动。

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魁省公共卫生官员表示，目前疫情严峻，需要住院治疗的患者人数在不断增加，必须采取措施避免医院收治新冠患者的能力在今后几个星期内达到饱和。

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魁北克省昨天和今天分别新增1577和1564起确诊病例，住院治疗的患者人数达到835人。在住院人数增加的同时，全省有6600多名医护人员因患病或其它原因不能上班。感染新冠的医护人员必须完成隔离期才能重返工作岗位，因此缺勤时间比普通病假更长。

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今年春季的第一波疫情已经在魁北克省造成大约13万患者的治疗被延后。

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（Radio-Canada, Jérôme Labbé)

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