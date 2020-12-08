偏远原住民社区直接求助总理特鲁多：请把感染新冠病毒老年人接离社区

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曼尼托巴一个只有1300人的原住民社区，测出新冠感染者高达264人。

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曼尼托巴省Shamattawa原住民社区位于温尼伯东北部745公里，平时交通也只能是飞机进出。但很不幸，如此偏远的地方也受到新冠病毒的影响。

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目前为止，这个只有1300人的社区，已经有高达264人检测出感染新冠病毒。

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鉴于该社区疫情严重，加拿大军队已经宣布会派遣六名加拿大军人前往救援，红十字会的五名成员也已经前往该社区。

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但星期二，该原住民社区首领Eric Redhead发表公开信，直接向加拿大总理贾斯汀·特鲁多求救，要求把感染新冠的病人接离社区。

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公开信表示：“我们请求总理办公室立即救援，请将感染的老人接离社区。很不幸，这是关乎生死的决定”。

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