加拿大北部居民：马斯克星链互联网太贵

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美国科技强人Elon Musk在推出其地球近地轨道微型卫星网的星链项目时宣称，由4万多颗微型卫星组成的星链网提供的高速互联网可以覆盖世界任何角落。

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星链网互联网服务似乎給多年来苦于缺乏高速互联网服务的加拿大北方边远地区的居民带来了希望。

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负责监管加拿大互联网市场的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC最近批准了Elon Musk的星链网向加拿大北方地域广大但人烟稀少的地区提供互联网服务。

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加拿大安大略省西北地区一个人口2千8百人、不通公路的边远居民点的居民Vernon Kejick在尝试使用了星链互联网后表示，网速比他原来的互联网网速成倍提高，下载速度从原来每秒2百万比特提高到144百万比特。

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但星链网互联网服务的昂贵费用却可能让不少加拿大北方地区居民望而却步。

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一些申请成为星链网加拿大试验者的边远地区居民发现，购买卫星接受设备要支付820加元，每个月的互联网月费要129加元。

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RCI with Thomas Daigle · CBC News

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