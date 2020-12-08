加拿大土著人大首领Bellegarde不寻求连任

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大土著人部落联盟主席Perry Bellegarde证实，他明年夏天本届任期期满后不会再寻求连任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Perry Bellegarde表示，他自2014年担任加拿大土著人部落联盟主席职务后，成功地让土著人受到不公平对待、面临贫穷落后的生活、医疗和教育条件的问题成为受到加拿大主流社会关注的问题，并为土著人争取到联邦政府270亿加元的新拨款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Perry Bellegarde希望其继任者继续努力，让加拿大非土著人主流社会的兄弟姐妹们继续关注土著人问题，因为没有变革就无法实现土著人与非土著人之间的和解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期一表示，Perry Bellegarde为维护加拿大土著人的权益一直在做出不懈的努力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Perry Bellegarde今年58岁，在成为加拿大土著人部落联盟主席之前先后担任过萨斯喀彻温省Little Black Bear First Nation部落领袖，萨斯喀彻温省土著人部落联盟主席等职务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Maan Alhmidi · The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada