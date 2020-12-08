加拿大明年食品价格涨幅将为十一年来最高：预测报告

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肉类和蔬菜：6.5%；面粉类食品：5.5%

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星期二（12月8日）公布的《2021年加拿大食品价格报告》预测说，由于新冠疫情、气候变化和市场需求变化等原因，加拿大明年的食品价格将上涨3%到5%。这个涨幅是自十一年前该报告发表第一版起最高的。

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按照该报告的计算，加拿大的四口之家明年将在各类食品上平均多花695加元。31岁到50岁的单身男性多花169加元，同龄单身女性多花152加元。

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这份报告由加拿大达尔豪斯大学、圭尔夫大学、萨斯喀彻温大学和不列颠哥伦比亚大学的农业与食品政策研究人员共同撰写。他们认为，新冠疫情明年还将继续影响食品价格，尤其是肉类价格最容易受到疫情导致的劳动力短缺，肉联厂减产和物流受阻的影响。

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报告预测，明年的鸡肉等肉类价格涨幅可能达到6.5%。实际上自今年七月以来，鸡肉价格已经上涨了7%。但是生产成本和市场需求仍然在继续上升。

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蔬菜价格受气候变化影响最大

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山火，高温天气和洪涝等气候变化造成的灾害在蔬菜价格上的体现最为明显。美国加利福尼亚州是加拿大蔬菜的主要来源地。当地菜农今年受到山火和疫情的双重打击。报告预测明年加拿大蔬菜价格的涨幅可能达到6.5%，尤其是卷心菜，芦笋和花椰菜以及绿叶菜和番茄等容易腐烂的种类。土豆和胡罗卜等根茎蔬菜的价格会相对平稳。

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烘培食品：5.5%

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到今年十一月份内，每蒲式耳（大约35公升）面粉的价格已经从一年半前的4加元涨到6加元，涨幅50%。以面粉为原料的食品价格自然也应声上涨。报告预测，明年面包等烘培食品的价格可能上涨5.5%。

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专家解释说，面粉涨价主要是由于市场供求关系的变化。在对面粉的需求不断增加的同时，加拿大的小麦产量并没有太大变化。

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（The Canadian Press, Radio-Canada）

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