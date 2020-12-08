加拿大预备役军人准备在中部平原省份执行抗疫任务

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加拿大军队正在为加入中部平原省份抗疫做准备。根据CBC的独家报道，阿尔伯塔省的预备役军人被要求在本周六（12月12日）之前完成抗疫培训，随时待命。这意味着他们很可能从下星期起就会被派往该省养老院、疗养院等疫情严重的地方。阿尔伯塔省目前有63%的养老院和疗养院发生疫情。

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同在中部平原的萨斯喀彻温省和曼尼托巴省可能也将很快需要军队援助。目前这个地区的新冠病毒感染率在加拿大全国是增加最快的。

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各省政府要求军队支援需要通过公共安全部。部长布莱尔（Bill Blair）本周一晚上在推特上宣布，萨斯喀彻温北部的一个原住民社区将获得军队支援。

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星期二，曼尼托巴省宣布把目前的封禁措施延续到1月8日。这意味着该省红色预警区居民今年圣诞不能举行家庭聚会。该省目前的阳性检测率（即接受病毒检测的人当中结果呈阳性的比例）高达13.3%。

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今年春天第一波疫情期间，加拿大军队派人支援安大略省和魁北克省爆发疫情的养老院。

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（CBC News, Jenny Russell, Charles Rusnell, Murray Brewster, Bryce Hoye）

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