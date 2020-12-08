政府间事务部长：特朗普威胁限制辉瑞疫苗出口，加拿大不会受影响

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加拿大订购的辉瑞疫苗产自比利时。

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媒体报道，美国总统特朗普威胁要签署总统行政令，限制最早研制新冠疫苗成功的辉瑞公司向其他国家的出口。

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加拿大政府间事务部部长勒布朗克（Dominic LeBlanc）表示，加拿大方面没有收到警告。

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他还表示，即使特朗普签注了这项行政令，对加拿大应该也不会有影响，因为加拿大购买的辉瑞疫苗产自比利时。

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他原本对透露加拿大疫苗的具体产地感到犹豫，只是表示”加拿大疫苗来自不同大陆“。

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他称，相信制药业巨头辉瑞公司有能力完成合同，为加拿大提供总数600万支疫苗，第一批将于下周抵达。

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之前，还有美国方面的报道称，辉瑞公司在今年七月曾要求特朗普政府预定更多疫苗，但遭到了拒绝。

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而这已经不是特朗普第一次试图阻止向加拿大出口关键的防疫物资了。

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四月份，特朗普曾下令禁止美国的3M公司向加拿大出口N95口罩。

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