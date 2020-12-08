第二波疫情来势汹汹：几省出台禁止假期聚会令，但三分一民众计划探望亲朋

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

临近2020年的圣诞新年假期，加拿大疫情第二波来势汹汹。加拿大多个省份出台新的严格限制措施，明确规定圣诞新年期间不许私人以及大部分公众聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在周二，Angus Reid公布一项针对5000人的民调显示，仍有1/3加拿大人计划探望亲友，10%加拿大人计划离开社区或是居住省份外出旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大疫情不容乐观

星期一，加拿大单日新感染病例为6499例，阿尔伯达省、安大略省、和魁北克省的感染人数最高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而上个月公布的加拿大疫情预测模型显示，到本月底，加拿大新感染病例可能达到一天2万人。而如果加拿大人不改变自己的生活日常，甚至可能单日新增6万病例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Angus Reid的新民调显示，四分之三受访者同意，加拿大疫情最严峻的时刻还没有到来。80%担心自己的亲人朋友的健康。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各省出台圣诞新年聚会新规定

临近圣诞新年这个重要节日，各省陆续出台新的规定，严格节日聚会。使用不同颜色来标明各区域的疫情严重程度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果希望了解您所在省份的规定细节，请查询当地省政府的官方网站。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，每个省的规定不尽相同 —— 而随着疫情，各省的规定也可能会随时修改。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

东部的魁北克省、西部的BC省、和中部的曼尼托巴省严禁任何聚会，如果有违反规定者，还会受到处罚。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曼尼托巴省省长帕利斯特（Brian Pallister）周二宣布了更严格的防疫措施，会禁止节日聚会这一j规定一直会持续到一月初。而除去提供基本需要服务的机构，规定中列出了几个例外允许开放的场所，包括驾车教堂聚会、节日庆祝相关商店等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯达省省长肯尼也在星期二宣布，假日期间会关闭酒吧、餐馆、赌场等场所。同时，购物中心也会又更严格的人数限制等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省目前的私人聚会规定是室内5人，室外25人。这个数字已经比之前严格了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相对来说，大西洋四个省份纽芬兰和拉布拉多、新不伦瑞克省、新斯科舍省、以及爱德华王子省的新冠疫情，一直是加拿大最轻的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这四个省从今年夏天开始，形成了一个安全区域，人们可以在四省内自由旅行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

圣诞节和新年假期，四个省对聚会的限制也没有其他省份严格，没有就聚会人数提出硬性规定，餐馆酒吧、教堂以及公众聚会也会在遵守保持社交距离的情况下开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada