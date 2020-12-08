虽然疫苗问世但加拿大旅游业前途仍不明朗

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加拿大旅游业雇佣了75万加拿大人，每年的收入占加拿大国民生产总值的2%，对支撑加拿大一些小城镇的经济和一些土著人保留区的经济起到了关键作用。

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2020年初开始泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大各级政府采取了一系列的防疫措施，从戴口罩、保持社交距离到干脆关闭非必要的经济活动，这让加拿大旅游业陷入了灭顶之灾。

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虽然加拿大自由党联邦政府财政部长Chrystia Freeland在其刚刚发表的经济报告中承诺要对受COVID-19病毒肺炎疫情影响特别严重的旅游业等行业提供帮助，而且COVID-19病毒疫苗的研制方面也传来几个国际制药公司的疫苗研制成功的好消息，但加拿大旅游业的前景并没有光明起来。

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一个原因是新冠病毒肺炎疫苗的世界性普遍注射需要至少一年的时间。

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第二个原因是加拿大政府为旅游业公司提供的财政帮助主要是雇员薪金补贴和不超过6万加元的无息贷款，其中的三分之一贷款额度虽然可以免还，但条件是必须要在2022年底之前归还贷款。加拿大旅游业内的许多公司要求联邦政府延长这一期限。

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Mark McCarthy在加拿大纽芬兰省省会城市圣约翰斯市经营一家旅游公司，主要在夏季旅游旺季运营，游客以加拿大人为主。

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Joe Urie在阿尔伯塔省贾斯伯自然保护公园与人合作经营一家土著人文化游公司，也主要在夏季经营，游客基本上来自美国、英国和澳大利亚。

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Mark McCarthy和Joe Urie都不看好加拿大联邦政府的雇员工资补助项目和无息贷款项目，他们认为加拿大旅游业的复苏可能要等到2022年才会实现，像他们这样的小公司如果在今后一两年的时间里没有经营收入，即便是无息贷款他们也没有能力归还，也没有能力雇用员工。

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RCI with Chris Hall · CBC News

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