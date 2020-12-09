加拿大和英国签署过渡性自贸协定

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星期三（12月9日）上午，加拿大国际贸易部副部长汉纳福德（John Hannaford）和英国驻加拿大副高级专员里德（David Reed）签署了《加英贸易持续性协议》。加拿大国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）当日下午把该协议提交到众议院。但是由于议会将在本周五开始圣诞休会，议员们很可能要等到新年过后才会进行投票。

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英国的脱欧过渡期将在12月31日结束，加拿大与欧盟国家签署的自贸协定自然也不能再涵盖加英贸易。今天签署的协议实际上是在两国达成新的正式贸易协定前的过渡性协议。它将让两国的出口商免去在不确定时期被施以高关税的后顾之忧。

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伍凤仪表示，现在加拿大和英国各自开始了该协议的批准和实施程序。在众议院投票通过该协议后，它还需要获得政府内阁的批准。正式的加英自贸协议的谈判将在2021年进行。

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英国是加拿大的第五大贸易伙伴国。

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（CBC News， Janyce McGregor）

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