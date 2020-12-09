加拿大小商店打本地牌与零售巨头争夺市场

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泛滥加拿大的COVID-19病毒肺炎疫情让不少加拿大人担心，本地的中小型商店在新冠病毒肺炎疫情和零售连锁店巨头竞争的双重压力下会走上破产和消失的不归路。

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加拿大独立企业联合会Canadian Federation of Independent Business今年8月进行的调查显示，82%的加拿大人担心他们喜欢的本地零售商店会因为无法经营下去而被迫关门。

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加拿大独立企业联合会估计，加拿大全国范围内会有22万5千个独立经营的商店和生意在COVID-19病毒肺炎疫情下永久性关闭；那些能够幸存下来的商店和生意也会长期背负沉重的债务负担。

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Christie Pinese是Rose City Goods商店的老板，她说COVID-19病毒肺炎疫情让她的商店被政府禁止开门营业、只能靠网上销售生存，而沃尔玛和Costco这样的零售业巨头却被安大略省政府和Peel区政府准许继续开店经营，这样的政策让中小规模独立经营的商家更难生存下去。

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Christie Pinese担心地表示，如果不支持中小企业和独立经营的商家，在疫情过后加拿大零售业可能就只剩下沃尔玛和Costco这样的连锁店巨头了。

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对此感到担心的不少加拿大消费者在圣诞节购物季节开始有意识的选择本地商店购物。谷歌公司出资、由Ipsos公司进行的民意测验显示，三分之二的加拿大消费者表示在今年圣诞节购物季节会更多地选择在本地商家购物。

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RCI with Tara Deschamps · The Canadian Press、CBC News

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