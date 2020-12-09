People wearing masks to help protect against the spread of coronavirus, sit in a public garden, in Ankara, Turkey, Wednesday, Dec. 9, 2020. Turkey's health minister said Wednesday his country has no plans to make vaccination against the coronavirus mandatory but will work to convince the public about the safety of the vaccines.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

土耳其安卡拉，人们戴着口罩坐在公共花园里，以防止冠状病毒的传播

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月9日（星期三）16:02

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2020年12月9日，星期三，土耳其安卡拉，人们戴着口罩坐在公共花园里，以防止冠状病毒的传播。土耳其卫生部长周三表示，土耳其没有强制接种冠状病毒疫苗的计划，但将努力说服公众相信疫苗的安全性。(AP Photo/Burhan Ozbilici)

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