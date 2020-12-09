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2020年12月9日，星期三，土耳其安卡拉，人们戴着口罩坐在公共花园里，以防止冠状病毒的传播。土耳其卫生部长周三表示，土耳其没有强制接种冠状病毒疫苗的计划，但将努力说服公众相信疫苗的安全性。(AP Photo/Burhan Ozbilici)

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