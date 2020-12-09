多伦多市和蒙特利尔市的原住民收容所呼吁增加床位

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在多伦多和蒙特利尔市帮助流浪原住民的社会工作者说，疫情以来有更多的人流落街头。现在天气越来越冷，他们呼吁市政府采取措施，扩大收容中心，增加床位，让无家可归者有个暖和的地方过夜。

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一位多年从事原住民救助的多伦多社工在接受CBC采访时说，由于需要保持床位之间的距离，他所在的收容中心的床位数量减半。疫情暴露出无家可归者救助方面存在的问题。

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根据多伦多市2018年所作的调查，在该市的八千多名无家可归者当中有16%是原住民。在露宿街头的人当中这个比例更是高达38%。

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多伦多市政府表示，该市拥有全国规模最大的收容系统，包括75个收容中心，每夜向六千多人提供住宿。

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蒙特利尔市的原住民收容所也在担心无家可归者的过冬问题。他们呼吁政府开放目前因停课而空着的学校教室，让流浪的原住民可以在低温天气里有地方取暖。

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（CBC News, Rhiannon Johnson）

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