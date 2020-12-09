孟晚舟诉加方侵犯人权，要求撤销引渡案 加拿大警方继续作证

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华为财务总监孟晚舟从加拿大引渡美国案继续审理。

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孟晚舟律师团队指控加拿大的边检服务局和警方在逮捕孟晚舟的过程中，违反了规定，与美国FBI合谋，侵犯了孟晚舟的人权，因此对她的引渡案应该停止。

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最近几周，孟晚舟诉加拿大边检和皇家骑警案正在不列颠哥伦比亚省（BC）最高法院进行审理。

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至少十名参与事件的加拿大警察和边检服务局人员现身作证。

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但孟晚舟不愿意就上周媒体广泛报道的，美国司法部与她的团队接触，提出以认罪换取推迟起诉，回到中国的协议进展。

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CBC的报道称，孟晚舟状告加拿大边检和警方的案子会在明年四月结束审理。

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”我看到他的脸色发白“

周二，加拿大边境服务局（CBSA）温哥华机场负责人Nicole Goodman在不列颠哥伦比亚省最高法院作证称，将孟晚舟手机密码交给加拿大的皇家骑警纯属失误，涉事边检局工作人员在意识到失误后，“脸色发白”。

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Nicole Goodman作证时表示，在2018年12月1日孟晚舟遭扣押之后几天后召开了一次会议，解释边境服务局在事件中的角色。

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她说，自己清晰地留意到坐在对面的Scott Kirkland脸色瞬间发白，心神不宁。

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之后，她了解到，Kirkland在对孟晚舟进行检查时，记录下了她的手机密码，但是，那张纸却不见了。

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Kirkland已经作证，表示那张纸被他放在了孟的其他物品中，交给了加拿大皇家骑警。

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他当时在法庭上称，这是“令人痛心的错误”。

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而Goodman表示，自己“100%相信Kirkland说的是实话”。

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而两天前，驻守温哥华机场的加拿大皇家骑警警官曾表示，美国FBI确实要求分享孟晚舟的信息，这令他感到不安，但是，他没有交出不应该交出的信息。

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