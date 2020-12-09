疫情下保守党议员要求准许邮寄销售酒精饮料

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疫情下加拿大人越来越多地选择网上购物，但属于各省区政府通过专卖店控制的酒精饮料却面临邮寄销售的障碍。

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到目前为止，加拿大只有四个省份准许邮寄销售酒精饮料产品。这四个省份是新斯科舍、马尼托巴、萨斯喀彻温和不列颠哥伦比亚省。

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加拿大联邦议会保守党后座议员Dan Albas打算改变这种状况。

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Dan Albas星期二以个人名义向联邦议会提出法律草案，准许通过加拿大邮局向消费者直接寄送啤酒、葡萄酒、烈性酒等酒精饮料，而不受省区地理界限的限制。

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这一法案如果被通过，将彻底改变目前加拿大各个省区的酒精饮料专卖店垄断经营本省区酒精饮料销售的状况，实现多年来一直未能解决的跨省区酒精饮料自由贸易的问题。

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Dan Albas用三个词概况他的酒精饮料邮寄销售法案，买、运、喝。

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Dan Albas所在的联邦选区是不列颠哥伦比亚省著名的葡萄酒产地Central Okanagan–Similkameen–Nicola。Dan Albas指出，加拿大各省现有的酒精饮料垄断销售制度使得消费者购买邻省的葡萄酒难、而购买外国葡萄酒容易，这是没有道理的制度。

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