突发：加拿大卫生部正式通过使用辉瑞新冠疫苗，近25万支疫苗月底运到

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不过，英国警告严重过敏者避免使用。

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星期三（12月9日），加拿大卫生部监管部门正式批准使用辉瑞新冠疫苗（Pfizer Covid19 vaccine）

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这为开始“加拿大历史上最大规模疫苗注射”打开了关键的第一步。

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卫生部门负责人将会在今天下午一点举行记者会，进一步发布更多细节。

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值得注意的是，在卫生部的通过使用声明中写道：尚未就辉瑞疫苗的安全性和长期效果进行研究。

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本周一，加拿大总理贾斯汀·特鲁多宣布，249000剂疫苗将会在本月底到达加拿大。

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而最早一批安排注射疫苗的包括了长期护理院的老人和护理员工。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 此外，一线的医护人员、以及部分原住民社区也在首批注射人群中。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而第一批疫苗会抵达曼尼托巴、阿尔伯达、魁北克、和安大略省等新冠感染病例上升的省份。

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辉瑞疫苗需要注射两次。要让整个加拿大人完成种植疫苗需要几个月的时间。

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英国发出新警告

英国是第一个批准使用辉瑞疫苗的西方国家，昨天开始了第一批辉瑞疫苗注射。

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不过路透社等多个媒体报道，英国卫生部门发出警告，如果你曾有严重的过敏症状，要避免注射，因为英国出现两人注射疫苗后发生了严重的不良反应。

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