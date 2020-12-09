终于向疫情让步：阿尔伯塔省推出史上最严厉封禁政策

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阿尔伯塔省政府星期二（12月8日）宣布，从即日起禁止室内外社交聚会并在全省实行在公共场所强制性戴口罩的规定，从本星期六午夜起关闭所有文娱体育设施，餐饮业只能提供外卖，商店只能接纳15%的顾客。

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一个住在其他疫情大省的加拿大人对此可能早已熟悉并且习惯，但是对于阿尔伯塔省人来说，这是疫情开始以来最严厉的封禁措施。该省政府一直在努力把防疫措施对经济和日常生活的影响减到最小，在星期二以前是全国唯一一个没有制定强制性戴口罩政策的省级政府。省长肯尼（Jason Kenney）直到上个星期还表示，他选择实行保护该省医疗系统所需的“最低限制”。也就是说，只要医院还有能力接纳所有需要住院的新冠患者，社会就可以继续正常运行。

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但是随着确诊人数不断增加，医院的压力越来越大。上个星期，就在肯尼谈“最低限制”的同一天，省卫生部官员不声不响地开始为修建战地医院选址，并为此向联邦政府求助。与此同时，阿省的预备役军人接到了准备前往养老院协助抗疫的命令。

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阿尔伯塔省的新防疫规定将实行至少四周，这意味着该省民众在圣诞和新年都不能探亲访友或与同一地址以外的人聚会。唯一的例外是独居者可以接触最多两个外客。星期二，肯尼在宣布新规定时表示，他完全知道这些措施会改变阿省人的圣诞。但是家庭聚会是目前最大的传染源，为了延缓确诊人数、住院人数和死亡人数的增加，这些措施是必要的。“我们不能让这个圣诞节变成许多家庭的悲剧。”

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疫情严峻，别无他法

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同一天，阿尔伯塔省新增病例1727起，再次打破原有最高纪录。该省活跃病例（即正在进行治疗的病例）达到20388，该省总人口只有四百多万，却成为加拿大全国唯一一个活跃病例突破两万的省份。反对党领袖诺特利（Rachel Notley）说，现在宣布的抗疫措施是早在一个月前就应该实行的。这一个月来，死于新冠病毒的阿省人又增加了317人。

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CBC资深记者汤姆森（Graham Thomson）评论说，自疫情开始以来，肯尼一直无视医生的呼吁和警告，嘲笑反对党的异议，坚持认为省民应该各自负起防疫责任。他星期二宣布的防疫措施是他在过去几个星期来一直拒绝考虑的。其结果就是，热爱自由的阿省人没有把新冠病毒放在眼里，而新冠病毒也没有把阿省人放在眼里。目前的疫情就是这么来的。

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安抚基本盘

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不过，保护自由经济，政府少干预，让市场和个人做决定负责任，这确实是肯尼领导的进步保守党的选民所认同的价值观。汤姆森认为，虽然肯尼在新闻发布会上说的话面向全省，但这些话实际上是说给这个群体听的。

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肯尼表示，他知道这些措施在许多人眼里是不公平的。实际上省政府也很不愿意用这种方式来“损害或摧毁民生”，而是一直在强调防疫知识普及和个人责任。但问题是，如果这样继续下去，阿省势必迎来更大的疫情高峰。

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肯尼同时也宣布向该省中小企业提供更多财政支持，降低申请标准并增加了资金数额。

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（CBC News, Graham Thomson，Jennie Russell, Charles Rusnell, Elise von Scheel)

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