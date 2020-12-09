美前高官认为美国不大可能向孟晚舟让步

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美国总统特朗普的前国家安全顾问John Bolton在接受加拿大广播公司英语电视台采访时表示，他不认为媒体有关美国司法部正在与孟晚舟律师谈判和解协议的报道值得重视。

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John Bolton说，目前孟晚舟事件的发展既不像是谈判、也不像是在走向解决方案，现有的信息并没有显示在近期会由什么重大的进展会发生。

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John Bolton指出，美国司法部的推迟起诉协议一般只针对公司而不用于个人案例，华尔街日报的文章来源可能是代表孟晚舟的人向美国司法部提出的建议方案。

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几天前美国华尔街日报报道说，美国司法部正在与孟晚舟的律师商讨达成推迟起诉协议的问题，同意让孟晚舟获得释放、但条件是孟晚舟承认自己在华为公司伊朗子公司的问题上对汇丰银行雇员撒了谎。

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中国华为公司首席财务官孟晚舟2018年12月初在温哥华国际机场转机时被加拿大警方按照美国司法机关的引渡要求而逮捕。孟晚舟被美国方面指控犯有欺骗汇丰银行雇员的诈骗罪。

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孟晚舟一直否认对她的指控。

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中国政府对加拿大警方拘捕华为公司首席财务官孟晚舟的行动做出强烈反应，不但以危害国家安全罪为由逮捕了两名加拿大公民，而且对加拿大进入中国市场的大宗农产品采取了贸易制裁行动。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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