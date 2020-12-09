貂也染新冠？检测发现菲沙河谷一养殖场五只貂感染新冠

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加拿大西岸温哥华菲沙河谷养殖场发现五只貂感染新冠病毒，原因是被带有新冠病毒的人感染。

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专家担心，新冠病毒在貂这种动物中发生了变异。

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而在上个周末，该养殖场的8名员工被测感染新冠。

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BC省目前采取的措施是，对这间养殖场进行了隔离，也禁止动物离开。

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而且，应国际动物组织的要求，将这一事件上报。

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不过，资深兽医阿德尔曼则对这一发现表达了担忧：“这显然令人担忧，因为他们发现的突变都与某种刺突蛋白相关，而那是正在开发的疫苗靶标。”

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因为貂的皮毛与雪貂相似，很多养殖场养貂出售皮毛。加拿大目前有200多个貂养殖场。

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上个月，丹麦政府下令，杀死所有饲养的貂。原因是他们发现有12人被一种独特变异的新冠病毒感染，而这个变异病毒系列，从人传染给貂，然后，貂又把病毒传染回给了人。

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世界卫生组织称，目前为止，已经有六个国家发现了貂发生了新冠病毒感染，包括丹麦、荷兰、西班牙、瑞典、意大利、以及美国。

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