一字之差让不少加拿大人不得不退还疫情补助金

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最近一些加拿大人很郁闷，因为他们收到来自加拿大国税局的信，告诉他们可能在不符合条件的情况下领取了加拿大联邦政府的COVID-19病毒肺炎疫情救助金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国税局鼓励多领疫情救助金的加拿大人在年底之前退回补助金，以避免明年填报税表时要为多领的疫情救助金交税的麻烦。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那些收到国税局催讨退还COVID-19病毒肺炎疫情救助金的加拿大人告诉加拿大广播公司记者，国税局在信中通知他们说，他们在申请疫情救助金时是按照总收入不低于一年5千加元的标准、而实际应该采用的标准是净收入超过5千加元。但在加拿大国税局的网页上并没有明确说明这年收入5千加元的标准指的是净收入而不是总收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

注册会计师Pedram Nasseh说，他的办公室近来收到许多客户焦急的闻讯电话和电子邮件，希望了解加拿大联邦政府发放COVID-19病毒肺炎疫情救助金的标准到底是什么，是净收入还是总收入，这两者之间的区别。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Pedram Nasseh说，他的这些客户真的是非常焦虑，新冠病毒肺炎疫情已经让他们丢掉了工作、丢掉了生意，现在他们又欠了国税局的钱。而国税局确实没有明确告诉加拿大人领取疫情救助金的标准是一年的净收入不低于5千加元、而不是总收入不低于5千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大国税局的定义，总收入是指纳税年度所有来源的收入加在一起的总额，而净收入是指扣除了退休金供款等税收减免额度后的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Peter Zimonjic, Catherine Cullen · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada