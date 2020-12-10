加拿大中央银行继续维持超低利率政策

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加拿大中央银行星期三宣布维持0.25%的央行利率不变，而且将在今后较长一段时间里会继续维持宽松的货币政策、以刺激加拿大经济的复苏。

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加拿大中央银行认为，目前加拿大经济在COVID-19病毒肺炎疫情状态下的表现整体上符合预期。虽然在第二波新冠病毒肺炎疫情下各地政府采取的严格防疫措施限制了零售业、服务业、交通业、餐饮业等经济行业的活动，但石油价格的回升让加拿大能源工业的形式出现好转。

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加拿大中央银行指出，COVID-19病毒肺炎疫苗的注射工作有望在2021年全面展开，这对加拿大经济的整体复苏会是好消息。

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加拿大中央银行在今年3月和4月两次降息，把央行利率降低到0.25%这一历史最低位，以帮助加拿大经济对抗泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情的打击。

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