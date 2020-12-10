哪些人应优先获得 COVID-19 疫苗？加拿大的教师们希望尽早获得接种

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加拿大联邦政府、省和地区政府即将推出新冠疫苗的接种计划，加拿大国家免疫咨询委员会（National Advisory Committee on Immunization ，NACI）已经提出了几个急需接种的优先群体，包括长期护理院中的老人和工作人员、一线卫生保健工作者、老年人、偏远地区的原住民等。

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但是，接下来会轮到哪些人，目前尚不清楚。

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加拿大的教师协会呼吁，应该把教师、学校工作人员、幼儿园的保育员列入接种疫苗的下一批，以便在疫情大流行期间继续保持加拿大教育系统的正常运转。

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“让教师尽早获得接种”

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加拿大教师联合会 （Canadian Teachers’ Federation）代表全国 300,000 多名教育工作者，联合会的主席雪莉·莫尔斯 （Shelley Morse）说：

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我们希望各级政府能够保证，在对脆弱人群和医护人员进行了疫苗接种之后，把教育工作者列入尽早接种疫苗的群体之一。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫尔斯接着说，教育工作者们面临着很大风险，包括教室的通风不良、难以保持足够的距离等，简而言之，老师也是一线工作者，但却没有一线工作人员的预防保护设施。

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她表示，对教育工作者进行早期疫苗接种将能够提供一个珍贵的 “保护层”，有助于使学校保持开放，进行面对面教学，这对学生来说是最佳的教学途径。

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莫尔斯说：

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为了让妇女们能继续工作，为了促进经济复苏，学校需要继续保持开放，要维持学校的开放，就需要给教师接种疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各省不同，BC省明年3月前接种 40 万人

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在加拿大，省和地区政府负责确定疫苗接种的先后顺序，以及哪些人属于基本服务领域的人员，各省的规划不完全一样，而且许多省至今对此尚不完全明确。

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在不列颠哥伦比亚省（BC），省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生和省卫生部长阿德里安·迪克斯 （Adrian Dix）于周三（12月9日）宣布，BC 省长期护理院中的医护人员将是首批接受辉瑞/ BioNTech（Pfizer/BioNTech ）疫苗的人，他们最早将在下周开始接种。

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预计 BC 省的两个注射地点将首先注射近 4000 剂疫苗，一个注射点位于温哥华沿海卫生局辖区内，另一个位于弗雷泽卫生局的辖区内。

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BC 省还说，计划在明年 3 月前接种 40万人。

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在阿尔伯塔省，省卫生部 （Alberta Health）的传媒助理主任汤姆·麦克米兰（Tom McMillan）周二在一份声明中说，尚未就教师或任何其他特定行业人员的接种计划做出任何决定。

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在安大略省，省卫生部 （Ontario Ministry of Health）的发言人说：

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我们知道许多安大略人渴望接种疫苗……随着有关各种疫苗类型和剂量信息的不断明确，我们将会给出 COVID-19 免疫计划的更多细节。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

位于多伦多市的大学卫生网络 （ University Health Network ）感染预防和控制医学主任苏西· 霍达（Susy Hota） 医生说，有关明年如何广泛接种疫苗的规划，必须从现在开始讨论。

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她说：

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在安大略省，我们非常清楚，确保有一个持续有效的教育体系非常关键。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 优先考虑那些支持我们教育系统的人以及那些提供儿童保育的人是很重要的，因为他们确实在社会中发挥着至关重要的作用。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC / Radio-Canada）

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