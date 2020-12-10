安大略省日增新冠病例再创新高，多伦多和渥太华下周二开始疫苗接种

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安大略省政府星期四（12月10日）宣布，多伦多市和渥太华市各有一家医院将从下星期二开始进行疫苗接种。第一批接种疫苗的是养老院和其他高危场所的医护人员。

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多伦多是安大略省疫情最严重的地区之一。而渥太华被选中第一批获得疫苗，据省长福特（Doug Ford）解释，是为了测试疫苗分发系统，同时也是因为当地老人院的群聚性感染问题。

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安大略省星期四的日增新冠病例再次打破纪录，达到1983起。有35人死亡，使该省新冠死亡人数达到3871人。该省目前的活跃病例总数（16233起）和过去七天的平均日增病例（1862起）也是自今年一月以来的最高纪录。

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地处皮尔地区的密西沙加市发生了医院群聚性感染，其中包括Credit Valley医院和密西沙加医院。共有36名医护人员和10名患者病毒检测呈阳性。

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安大略省政府将在明天公布关于疫苗接种的更多细节。

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（CBC News，The Canadian Press）

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