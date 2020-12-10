A man, center, wearing a face mask, walks past people waiting in line to buy lottery tickets in Tokyo on Thursday, Dec. 10, 2020. The number of new coronavirus infections in Japan’s capital topped 600 in a day for the first time on Thursday, while experts warned of the increased burden on hospitals. (AP Photo/Hiro Komae)

日本东京，一名戴着口罩的男子从排队购买彩票的人群中走过

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年12月10日（星期四）11:15

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2020年12月10日，星期四，日本东京，一名戴着口罩的男子从排队购买彩票的人群中走过。周四，日本首都新增冠状病毒感染人数首次突破600人，同时专家警告医院负担大幅增加。(AP Photo/Hiro Komae)

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