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2020年12月10日，星期四，日本东京，一名戴着口罩的男子从排队购买彩票的人群中走过。周四，日本首都新增冠状病毒感染人数首次突破600人，同时专家警告医院负担大幅增加。(AP Photo/Hiro Komae)

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