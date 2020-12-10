疫情下两个高科技服务公司上市猛圈钱

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泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让消费者对高科技数字平台提供的服务需求直线上升，这催生了几个网上服务新秀年底之前在美国纽约股票交易所上市。

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本星期三，还没有实现盈利的网上服务公司DoorDash在纽约证交所以每股102美元的价格出售了3300万股股票，成功圈钱390亿美元。DoorDash公司的服务模式是网上收集餐饮外卖订单、把订单发送给快递小哥、快递员把餐饮外卖送货上门。

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总部在美国旧金山、由三位华裔创立的DoorDash已成为世界上最大的餐饮快递服务公司，今年到目前为止已经把5.4亿份外卖餐饮食品送到顾客手中。以平均外卖订单33美元计算，餐馆得20美元、快递小哥得8美元、DoorDash公司得5美元。

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星期四是网上住宿服务公司Airbnb在美国纽约证交所上市的日子。虽然Airbnb到目前为止仍然亏损，但该公司在纽约股票交易所上市融资的目标是420亿美元。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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