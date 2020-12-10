魁北克省人口增至 857 万，但疫情间增速明显放缓

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魁北克省统计研究所（l’Institut de la statistique du Québec，ISQ）最新公布的统计报告显示，截止到 2020 年 7 月1 日，魁北克省的总人口已经达到 857.5 万人。

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根据加拿大统计局的数据，魁北克省 2019 年的总人口为 848 万人。

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疫情导致人口增加放缓

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加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，魁北克省的人口增长在 2019 年达到了创纪录水平，一年大增 11 万人，增长率为 1.29％，是自 1972 年以来的最大增幅。

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然而，2020 年由于 COVID-19 大流行，人口增速 “急剧放缓”。

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根据魁北克省统计研究所的《魁北克人口报告》，2020 年前六个月与 2019 年的前六个月相比，魁北克省的人口增长速度低了三倍。

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该报告说，加拿大关闭边境，以及政府为遏制疫情而采取的各种限制措施，导致移民登陆人数减少，以及来自外省的人口减少。

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死亡和出生

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另外，根据魁省统计研究所的数据，魁北克省在 2020 年前六个月死亡人数增加，2019 年 1 月 – 6 月魁省的死亡人数为 16,800 人，而 2020 年 1 月 – 6 月死亡人数为 21,050 人 。

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关于出生率，《魁北克人口报告》显示，2019 全年魁省有 84,200 名新生儿，比 2018 年有所上升，2020 年的数据明年上旬才能出来。

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（Radio-Canada ）

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