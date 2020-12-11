加拿大人每挣100加元欠171加元：加拿大统计局最新数据

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今年第三季度，加拿大人的家庭债务和可支配收入的比例达到170.7%，即每拥有100加元可支配收入就有将近171加元的债务。与今年第二季度相比，债务额增加了8加元，但是仍低于去年的水平。

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2019年的最后一个季度，加拿大人的家庭债务与可支配收入比达到181%。

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新冠疫情对加拿大人的家庭经济状况造成了影响。统计局公布的第三季度数据显示，加拿大人的可支配收入比上一季度减少了3.1%，信用卡欠账增加了1.6%。家庭储蓄总额从上一季度的901亿加元减少到568亿加元，上一季度的超高储蓄额源自政府的经济救助和延迟付款的措施。

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另外，加拿大银行为对抗疫情、扶助经济把基准利率维持在0.25%，房贷利息率随之降低，因此加拿大人的房贷和房产投资显著上升。

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（CBC News, The Canadian Press）

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