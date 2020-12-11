加拿大雇主能否强迫雇员接种新冠疫苗？

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虽然不少加拿大人盼望着能够早日接受COVID-19病毒疫苗的注射以保护自己和家人的健康、并能够早日回归正常的工作和生活，但也有一些加拿大人不愿意接种新冠病毒疫苗。

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民意测验显示，有约18%的加拿大人说他们拒绝接种COVID-19病毒疫苗。

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从防疫的角度来说，公共卫生专家们认为人口中接受新冠病毒疫苗注射的比例越高对于消灭COVID-19病毒肺炎疫情越有效。

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但负责公共卫生事务的加拿大各省区的政府却不愿意采取措施强迫所有居民接受COVID-19病毒疫苗注射，因为这涉及太多复杂的问题、甚至牵涉到人权和自由宪章。

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在政府没有明确的COVID-19病毒肺炎疫苗法令的情况下，加拿大的雇主们感到在制定自己公司的政策和措施方面无所适从。

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比如，是否要求公司雇员人人接种COVID-19病毒疫苗，是否要求顾客出示已经注射了新冠病毒疫苗的证书才能提供服务，等等。

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加拿大安大略省劳工法律师Neena Gupta指出，在接种新冠病毒疫苗的问题上各个省区的公共卫生局应该负起自己的责任，宁愿挨骂做恶人也应该制定本省范围内有关疫苗注射的明确法规，而不应把责任推给雇主。

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Neena Gupta认为，加拿大各省区政府的卫生机构在制定COVID-19病毒疫苗法规时必须给那些由于身体原因无法接种疫苗、或由于宗教原因而拒绝接种疫苗的人留出“例外”的选择，因为这是人权问题。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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