加拿大预算官批评联邦政府疫情开支不透明

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加拿大议会负责监督联邦政府财务状况的预算官对自由党政府疫情下千亿加元经济振兴计划的不透明问题发出警告。

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加拿大联邦议会预算官Yves Giroux表示，他对自由党政府提交的今后三年拨款上千亿加元刺激加拿大经济、走向绿色经济和包容性经济的计划非常缺乏细节感到担心。

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Yves Giroux认为，如此粗糙的拨款计划会导致众多游说人士的强力游说活动，让联邦财政部长Chrystia Freeland的电话成天响个不停，并容易受到游说团体的左右。

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加拿大联邦议会预算官Yves Giroux指出，如果自由党政府大笔赤字开支的目的是刺激经济回升到COVID-19病毒肺炎疫情前的水平，则现在提出的大笔拨款措施既花钱太多、也为时过晚；因为加拿大经济在今后18个月中应该能够复苏。如果自由党政府大笔赤字开支的目的是改变加拿大的经济结构，那又是完全不同的事情。但特鲁多的自由党联邦政府并没有明确其庞大赤字开支的目的到底是什么。

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RCI with Lee Berthiaume · The Canadian Press、CBC News

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