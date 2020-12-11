好景不常在：加拿大一大麻公司裁员关厂

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加拿大主要大麻种植和加工企业Canopy Growth Corp证实，将采取关掉一些大麻种植厂和裁减雇员的措施以避免公司被过重的财务亏损和债务负担拖垮。

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总部设在加拿大安大略省Smiths Falls的大麻公司Canopy Growth Corp决定关闭的室内大麻种植厂在纽芬兰省约翰斯市、新布伦瑞克省的Fredericton市、阿尔伯塔省的埃德蒙顿市、和安大略省的Bowmanville市, 此外被关闭的还有萨斯喀彻温省的一个户外大麻种植场。

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受上述关闭工厂决定的影响，加拿大Canopy大麻公司将裁减员工220人。这意味着该公司的室内大麻种植能力减少17%、户外大麻种植能力减少100%。

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Canopy公司总裁David Klein表示，公司关闭一些工厂后仍然有足够的能力向市场提供数量充足、质量优良的大麻产品；上述裁员关厂的措施能为公司一年节省1.5亿到2亿加元的开支，有助于公司早日实现盈利。

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