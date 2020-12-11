新数据：COVID-19 对贫困社区人口的打击更大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大卫生信息研究所（The Canadian Institute for Health Information，CIHI）表示，今年截至到 8月 31日，在加拿大最贫困的社区的居民中，因 COVID-19 而住院和去看急诊的人数和比例最高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员研究了 2020 年 1 月 1 日至 8 月31日在加拿大（不包括魁北克省）因 COVID-19 而住院的患者的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们发现，在新冠住院患者中，有 29.2％ 的人是加拿大最贫困社区的居民，12.9％ 的人是最富裕社区的居民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，生活在贫困地区的新冠患者在医院内的死亡率为 21％，而最富裕地区的患者在医院内的死亡率为 18％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

住院死亡患者的中位年龄为 81岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CIHI 还表示，从 2020 年 1 月到 2020 年 8 月，因 COVID-19 而去急诊室就诊的人次超过 48600 人次，其中 21％ 的患者需要入院治疗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

女性在医院内的死亡率为 19％，男性为 2​​1％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的公共卫生官员表示，新的数据再次表明，新型冠状病毒对低收入人群和少数族裔的打击要比其他人群更为严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada