疫情间活动大减，自家后院溜冰场成加拿大人冬季新宠

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冬天来了，在疫情大流行期间，娱乐、体育活动基本上都被禁止，在自家后院建个溜冰场，成了不少加拿大家庭今年冬季的 “新宠”。

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14 岁的杰克·迈什科夫斯基（Jake Myshkowsky）和 10 岁的卢克（Luke）是曼尼托巴（Manitoba）省温尼伯市的两兄弟，他们从小打冰球，原来每个星期要参加 3 次练习和 2 场比赛，疫情来袭后，一切都停了。

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对于他们来说，自己家后院的溜冰场就成了继续练习冰球的 “关键场所”。

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危机创造机会

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在曼尼托巴省，自从 11 月份省政府宣布了红色警戒限制后，一切体育活动都停了。

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健身房、运动馆、游泳池、室外的游乐场都被关闭，省政府告诫人们待在家里，以减少 COVID-19 病毒的传播。

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有些人想在家里建立健身房，但杠铃、健身车等器械一直脱销。

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室外冰场公司 My O.D.R. 的业主莱恩·斯塔克尔 （ Ryan Starkell） 说：

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现在人们被困在家里，大家都需要锻炼。我觉得，人们若能穿上冰鞋，在后院享受滑冰的乐趣，放松一下，不再整天想病毒的事情，这对心理健康非常重要。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莱恩·斯塔克尔是从今年 9 月开始经营这项业务的，他的最初目标是今年给家人和朋友们建上十几个后院溜冰场，赚点额外的钱，给自己的五个孩子购买圣诞节礼物。

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结果没想到，他的公司开业后生意猛增。

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现在，斯塔克尔雇用了一些人，来帮助他建造溜冰场。而且他还开始出售 “自己动手” 的 DIY 包，但仍然无法跟上市场需求。

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他说，

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现在几乎每个人都想有个自家的溜冰场，有很多需求，超出了我的预期，我在尽最大的努力来满足大家的需求，连睡觉的时间都少了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际趋势

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加拿大并不是唯一出现了后院溜冰场热的地方。

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NiceRInk 是美国的一个家族企业，该公司出售完整的 “自己动手建溜冰场” 的套装设备，以及所有的冰具，但是，该公司制造产品的速度跟不上收到订单的速度。

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该公司老板吉姆·斯托勒（Jim Stoller）说：

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需求很大，我们现在每个人都在加班加点，晚上、周末也在工作，想把货尽快发出去，…… 有时危机创造了机会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

吉姆·斯托勒本人就是打冰球长大的，他童年时最美好的回忆就是在父亲建的后院溜冰场上滑冰，和父亲一起打冰球。

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他说：

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我们都喜欢打冰球，如果能在后院安置一个溜冰场，那可真是其乐无穷。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

NiceRink 公司的产品也运往加拿大，由加拿大的一个大零售商负责销售。

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吉姆·斯托勒说，该公司正在与加拿大的另外一家大零售商谈判分销协议，但目前尚无法透露更多细节。

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（CBC）

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