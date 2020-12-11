“陪你去看流星雨落在这地球上”：双子座流星雨周日晚达到高峰

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年的12月4日到17日之间，双子座流星雨都会出现。它的高峰期是在12月13日到14日的夜间，也就是在这个星期天晚上。观赏流星雨的一大障碍是月光，而今年的流星雨高峰避开了满月，因此是一次绝好的观赏机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在地方时间14日凌晨2点左右，双子座流星雨可达到每小时150颗。但是由于天气和地面光照等因素的影响，人们很难看到如此奇景。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

看流星雨不仅需要避开城市的光污染，也要碰上晴朗无云的天气。因此，如果你所在的地区星期天晚上是阴天的话，不妨选择高峰期前后的另一天。选择一个视野开阔，远离城区灯光的地方。在晚上8点半左右到达。这个时间段意味着可以带上孩子，全家一起出动。这个季节加拿大大部分地区夜里已经很冷，要穿上足够保暖的衣服。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

看流星雨不需要望远镜，但是需要耐心和忘掉手机。流星划过的速度大约是每秒钟35公里，而手机屏幕的光亮会让你的眼睛需要适应一会儿才能看到较弱的光。所以，你最好放下手机专心凝望夜空，否则可能就白出去挨冻了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Nicole Mortillaro）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada