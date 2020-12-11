香港壹传媒创始人黎智英被正式指控勾结外国势力

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星期五（12月11日），香港壹传媒集团创办人黎智英被根据香港国安法正式指控“勾结外国或者境外势力危害国家安全”的罪名。这是香港当局第一次使用这项罪名。有消息说，黎智英被指控该罪名是因为他曾在接受采访时呼吁外国制裁香港。他明天早上将在西九龙裁判法院出庭。

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他在本月初已经和壹传媒的两名高管一起被正式指控欺诈罪名。他的取保候审申请被拒绝，自那时起一直被关押。另外两人获得保释。他们被指控没有按照租约规定使用在新界将军澳工业园租下的一处建筑，使房东受损失。此案将在明年四月重新开庭审理。

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星期五，英国首相约翰逊（Boris Johnson)和欧盟外交事务及安全政策高级代表伯雷利（Josep Borrell）通过发言人对黎智英案表示关切。瑞典外交部长林德（Ann Linde）则在推特上发表声明说，香港的形势发展令人担忧，香港基本法赋予港人的人权和自由必须得到保障。

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本星期二（12月8日），黎智英在狱中度过73岁生日。同一天清晨，香港警方逮捕7人，其中包括三名前立法会议员，罪名涉及煽惑，组织或参与非法集会。

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（Associated Press，RFI, CBC News）

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