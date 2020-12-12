加拿大为鼓励民众接种新冠疫苗将提供保险

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虽然加拿大许多民众盼望着COVID-19病毒肺炎疫苗的接种能保护他们的健康，但也有一些加拿大人担心疫苗的安全问题、担心自己成为那极少数会出现严重副作用的人中的一个。

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为了免除加拿大人的后顾之忧、鼓励尽可能多的加拿大人接受COVID-19病毒肺炎疫苗的注射，加拿大联邦政府承诺为那些打了新冠病毒疫苗后出现严重不良反应的加拿大人提供联邦政府的财政补偿。

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加拿大联邦政府卫生部长Patty Hajdu表示，加拿大人可以放心联邦政府卫生当局是在充分研究了辉瑞公司新冠病毒疫苗的安全性和有效性之后才发布了使用许可证，也应该放心联邦政府会为那些在极少数情况下出现不良反应的人提供支持和帮助。

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实际上，加拿大政府为联邦卫生部批准使用的所有疫苗使用者提供保险。世界上有二十个国家、包括工业七国的所有成员国都为本国公民提供全民疫苗保险。

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目前的数据显示，在注射了辉瑞公司的新冠病毒疫苗后出现严重健康问题的可能性不到百万分之一。

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在加拿大卫生部批准了Pfizer-BioNtech新冠病毒疫苗在加拿大使用后，加拿大将从下个星期开始首批大规模COVID-19病毒肺炎疫苗的注射工作。

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