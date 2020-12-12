周末加拿大各大省份新冠确诊数字居高不下

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加拿大人口众多的省份周末COVID-19病毒确诊数字继续居高不下，联邦卫生官员呼吁加拿大民众居家防疫、不要外出，否则COVID-19病毒确诊数字、住院人数和死亡人数会很快超过医疗系统的承受能力。

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到目前为止加拿大7天平均的COVID-19病毒确诊数字排前三名的省份是安大略省1861人，阿尔伯塔省1721人，魁北克省的7天平均日确诊数字是1686人。

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加拿大最大省份安大略省星期六有1873人被确诊感染了COVID-19病毒，死于新冠病毒肺炎的人数是17人，有237名新冠病毒肺炎患者在重症监护室接受治疗。

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加拿大第二大省份魁北克省星期六有1898人被确诊感染COVID-19病毒，死于新冠病毒肺炎的人数是40人，在重症监护室的新冠病毒肺炎病人数量增加6人、达到129人。

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魁北克省已经准备好新冠病毒疫苗一到位就先在蒙特利尔市几个老人院中的的两个老人院开始注射工作。

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