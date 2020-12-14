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2020年12月13日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省伯纳比的Costco/好市多，戴口罩的购物者挤满了过道。冠状病毒导致的住院和死亡人数创纪录的第二波浪潮已经进入尾声，各省正在寻找方法保护其公民免受感染该病毒，同时允许企业正常运作。加拿大媒体/乔纳森·海沃德

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