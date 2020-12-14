2020年12月13日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省伯纳比的Costco/好市多，戴口罩的购物者挤满了过道。冠状病毒导致的住院和死亡人数创纪录的第二波浪潮已经进入尾声，各省正在寻找方法保护其公民免受感染该病毒，同时允许企业正常运作。加拿大媒体/乔纳森·海沃德
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Masked shoppers crowd the aisles failing to maintain physical distancing at a Costco in Burnaby, B.C, Sunday, December, 13, 2020. Well into the second wave with record numbers of hospitalizations and death caused by the the Coronavirus, provinces are looking for ways to protect their citizens from contracting the virus while allowing businesses to function. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward
2020年12月13日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省伯纳比的Costco/好市多，戴口罩的购物者挤满了过道。冠状病毒导致的住院和死亡人数创纪录的第二波浪潮已经进入尾声，各省正在寻找方法保护其公民免受感染该病毒，同时允许企业正常运作。加拿大媒体/乔纳森·海沃德
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