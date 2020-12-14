加拿大拨款4.85亿加元帮助发展中国家抗疫

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加拿大将拨款4亿8千5百万加元援助发展中国家抗击新冠疫情。加拿大国际发展部长古尔德（Karina Gould）和公共服务及采购部长阿南德（Anita Anand）星期一（12月14日）在渥太华的新闻发布会上宣布了这一消息。

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在今天宣布的这笔拨款中有2亿3千万加元将提供给联合国儿童基金会，用于支付抗体治疗费用。另外2亿5千5百万加元将捐给国际“获取COVID-19应对工具加速计划”，这是一个世界各国及国际组织帮助研发、生产、公平分配新冠疫苗和医药的联合会。今天宣布的拨款使加拿大捐给该联合会的款项达到8亿6千5百万加元。

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这笔拨款也将用于发展中国家医护人员的培训。古尔德表示，人们越早获得测试、治疗和疫苗接种，疫情就能越快地被控制住。

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（CBC News）

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