加拿大联邦政府计划十年内翻番征收碳税

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期五公布了自由党政府今后十年内大幅度减少碳排放量的计划，其中的一个关键措施是到2030年把联邦碳排放税提高到170加元。

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目前加拿大联邦政府收取的碳税是每吨温室气体30加元，到2022年将被拉升到每吨50加元，随后每年都上涨15加元，直到2030年达到每吨温室气体收取碳排放税170加元的水平。

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特鲁多政府承认，其减少温室气体排放的原则是多排放就多交税，不管是公司企业还是消费者，消耗的化石能源越多缴纳的碳税也越多，减少自己产生的温室气体能够节省的开支也越多。

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研究显示，如果其它因素不变，仅碳税一个因素到2030年就会让加拿大加油站的汽油价格从目前的水平每立升被拉升0.3757加元。

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不过，特鲁多政府承诺收取的联邦碳税中的大部分将被返还给加拿大消费者。比如，安大略省一个四口之家在2030年会得到的气候退税额度是2018加元，阿尔伯塔省是3242加元，而萨斯喀彻温省的四口之家一年会得到的碳税退税到2030年会达到3829加元。

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特鲁多政府的目标是，到2030年把加拿大的温室气体排放量从2005年的水平减少30%，也就是从7亿3千2百万吨减少到低于5亿1千3百万吨。

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