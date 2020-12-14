加拿大防疫措施对体育选手入境网开一面

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虽然加拿大联邦政府为了抗击COVID-19病毒肺炎疫情而对外国入境者采取了入境后隔离14天的防疫措施，但自从三月份开始实行这一防疫措施后有1790人获得了入境后免于隔离的部长特批。

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这些获得部长特批入境后不用隔离的人中有84%是体育选手和随队教练、辅助人员等，另外有15%是商界旅行者。

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根据加拿大的防疫法规，联邦政府有三个部长有权对入境者颁发免于隔离的部长特批，他们是加拿大外交部长、公共安全部长和移民事务部长。

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根据加拿大广播公司记者获得的信息，加拿大外交部长批准了273人入境加拿大后免于隔离，他们中有265人是因为商务理由入境加拿大。

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加拿大移民部长为1503名职业体育选手和他们的辅助人员发放了免于隔离的部长特批，他们中主要是足球、棒球和冰球运动选手。

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加拿大公共安全事务部长为14人发放了入境后免于隔离的部长特批。

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