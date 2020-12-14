不少加拿大人说在新冠病毒肺炎疫情期间他们需要通过观看体育比赛来缓解压力 (Jason Franson/The Canadian Press via AP, File)

加拿大防疫措施对体育选手入境网开一面

作者 方华 |
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发表 2020年12月14日（星期一）13:25

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虽然加拿大联邦政府为了抗击COVID-19病毒肺炎疫情而对外国入境者采取了入境后隔离14天的防疫措施，但自从三月份开始实行这一防疫措施后有1790人获得了入境后免于隔离的部长特批。

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这些获得部长特批入境后不用隔离的人中有84%是体育选手和随队教练、辅助人员等，另外有15%是商界旅行者。

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根据加拿大的防疫法规，联邦政府有三个部长有权对入境者颁发免于隔离的部长特批，他们是加拿大外交部长、公共安全部长和移民事务部长。

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根据加拿大广播公司记者获得的信息，加拿大外交部长批准了273人入境加拿大后免于隔离，他们中有265人是因为商务理由入境加拿大。

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加拿大移民部长为1503名职业体育选手和他们的辅助人员发放了免于隔离的部长特批，他们中主要是足球、棒球和冰球运动选手。

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加拿大公共安全事务部长为14人发放了入境后免于隔离的部长特批。

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