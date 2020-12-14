司法部长再次要求法院延长给议会修订安乐死法案的限期

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旨在放宽安乐死申请条件的C-7修正案上周四在众议院通过三读，然后转交参议院审核。这意味着，按照法院原来的规定期限，参议院需要在12月18日前完成审读。一周的时间对于如此重要且争议剧大的法案来说，显得过于仓促。因此司法部长要求魁北克高等法院能再次给予2个月的宽限期。

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司法部长戴维·拉梅蒂（David Lametti）表示，虽然他也希望政府能够在12月18日之前完成对C-7法案的审核程序，但要求延期是“负责任的行动”。

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司法部的新闻稿说：“我们知道一些加拿大人，尤其是那些正在遭受病痛，希望能够有资格申请安乐死的人，正急切地等待修正案生效。我们保证继续致力于响应这一重要的法院裁决”。

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司法部长提到的这一裁决是魁北克省高等法院在去年9月作出的。裁决认为，目前加拿大实行的“医疗协助死亡法规”规定，只有那些已经面临“可预见死亡”的人才有资格申请，这将那些患有长期慢性疾病，或有潜在精神疾病的人排除在外，有违宪法，应予修正。

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实际上，加拿大自2016年安乐死合法之后，一直有批评说，限制的条件太严，也出现过多起相关的司法诉讼。

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但加拿大残疾人权利组织和保守派团体则反对改变原来的限制条款。他们认为新的C-7修正案不能有效保护弱势人群，例如老年人、残疾人，或智力有缺陷的人群。

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联邦众议院在表决这一修正案时，也有明显的意见分歧，投赞成票的议员为212人，投反对票的议员为107人。

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司法部长拉梅蒂还在社交媒体上的一条推文中说，寻求延期的举动是“审慎的”， “我们本来不必这么仓促”。

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但参议院法律事务委员会副主席保守党参议员丹妮丝·巴特斯（Denise Batters）回应说：“司法部长认为参议院仓促审核此法案，是自欺欺人”。实际上，参议院法律和宪法事务委员会早就考虑到此法案的时间限制，在众议院批准之前就开始了一系列研讨，不仅听取了司法部长和其他部长、监管机构的阐述，也听取了倡导团体、法律和医疗从业人员以及其他利益相关者的81名证人的意见，还收到了86份书面意见。

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巴特斯说，委员会多数参议员以及他们听取的81位证人中的许多人都认为，目前的C-7法案存在“重大问题”。而这才是司法部长要求宽限期的原因。

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当年推动安乐死合法化的倡权组织“有尊严死亡”说，它对当今的事态发展感到“极为失望”，并敦促议员们加速立法程序。该组织在一份声明中说：“任何延误都将给寻求安乐死而不能的加拿大人造成进一步的难以忍受的痛苦”。

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由于疫情导致议会修会等原因，加拿大政府此前已经两次申请为此法案延期了。

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