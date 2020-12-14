曼尼托巴省北部原住民保留地感染人数急升，加拿大军人驰援

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星期天(12月13日）晚上，第二批加拿大军人在摄氏零下二十多度的严寒中乘飞机抵达曼尼托巴省北部的原住民保留地舍玛塔瓦。加上一周前到达的第一批，目前共有将近六十名加拿大军人被派去支援这个只能靠飞机与外界联系的北方村落。

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舍玛塔瓦是曼尼托巴省疫情最严重的地方。保留地首领雷德海德（Eric Redhead）在上月底向曼尼托巴省政府求援。他在接受CBC采访时说，村里只有一所学校，一家商店，村民的住房拥挤，因此很难实行隔离，病毒迅速蔓延开来。现在大约三分之一村民已经感染。

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雷德海德说，新冠疫情来得不是时候，村里今年夏天刚刚发生过肺结核，许多人身体虚弱。他不知道新冠病毒是如何侵入这个偏僻村庄的，但是怀疑是某个去温尼伯看病的村民带回来的。

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所幸到目前为止无人死亡。几个年迈的患者已被送到温尼伯市住院治疗。其余患者被安置在学校的体育馆里。没有感染但是需要隔离的人住在教室里。

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军人们在其他的教室里扎营。他们去年曾被派往拉脱维亚执行维和任务。今后几个星期对他们来说将是一次全新的经历。

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（CBC News, Austin Grabish）

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