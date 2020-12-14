疫情让不少加拿大人暂时在财务上因祸得福

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加拿大联邦政府在COVID-19病毒肺炎疫情开始后推出的紧急救助金项目帮助许许多多的加拿大人渡过了财务难关，也避免了本来会出现的众多加拿大人破产的问题。

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实际上，加拿大的破产数字在COVID-19病毒肺炎疫情期间不但没有上升、反而出现了下降。比如，新斯科舍省今年5月份的消费者破产数字降到了二十年来的最低点。

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在平均收入较低、季节性工作人数较多的加拿大大西洋沿岸省份，不少失去工作的打工者从联邦政府得到的COVID-19病毒肺炎疫情救助金超过了他们正常的打工收入。

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2016年加拿大人口普查数据显示，加拿大大西洋沿岸地区有将近四分之一的打工者的年收入在5千到2万加元之间，换句话说是每个月的收入低于联邦政府提供的新冠病毒疫情紧急救助金每月2千加元。

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但随着联邦政府严格了疫情补助金的发放标准和随着明年纳税季节的临近，不少加拿大人会发现自己处于政府补助枯竭、还要为收到的政府补助金缴纳所得税的困难境地。

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破产事务专家们预计，明年第二季度会出现加拿大个人破产数字爆发性猛增的问题。

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RCI with Richard Cuthbertson · CBC News

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