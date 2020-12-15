加拿大最年幼新冠患者之一痊愈出院：出生五天即确诊

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阿尔伯塔省卡尔加里市的诺拉.弗里斯特（Nora Forrest）是加拿大全国年龄最小的新冠患者之一，刚出生就被确诊。她一度停止呼吸，被送进重症监护室抢救。因此她也是全国最年轻的呼吸机使用者之一。在医院度过十三天后，她现在已经痊愈回家，与爸爸妈妈和姐姐团聚。

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小诺拉在上个月22日出生。分娩很顺利，她落地还不到一天，父母就抱着她回家了。但是从第二天早上开始，弗里斯特夫妇，未满两岁的大女儿和与他们同住的岳母先后出现症状。一家人去做了病毒检测。结果还没出来，小诺拉就开始发烧了。九个小时后，她在阿尔伯塔省儿童医院的急诊室被确诊。此时她出生刚刚五天。

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母亲塞达陪着她在医院里里住了将近两周，其中四天是在ICU。她说，看着那么小的孩子被病痛折磨，真是备受煎熬。

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全家人的病毒检测都是阳性。但是弗里斯特夫妇和大女儿都很快痊愈，只有塞达的母亲卧床十天后才康复。现在，一家人的生活已经逐渐恢复正常。他们呼吁说，如果孩子或你自己出现症状一定要去做病毒检测，千万不能心存侥幸。

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（CBC News, Lucie Edwardson)

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