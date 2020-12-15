圣诞节后魁北克省将把非必需商业活动停摆两周

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

圣诞节后，魁北克省将把非必需商业活动停摆 2 周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，魁省政府希望利用圣诞节假期来减缓新冠病例和住院人数的激增。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新的封闭措施将从12月 25 日持续到 1 月 11日，这意味着人们将不能象每年一样，在 12 月 26 日挤到商店里进行 “节礼日” （Boxing Day）大购物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但食品店、药房、银行和少数其他机构预计仍将继续开门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此期间，魁北克省将允许在户外公共场所进行的体育活动，聚集人数最多 8 人，但禁止在私人场所的所有规模的聚会，室内、户外都不行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）在周二下午 5 点公布这些新限制的详细信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省报告说，过去 6 天来，平均单日新增病例数字超过 1600人，其中有近 900 人因新冠病毒而住院，魁省医疗系统的能力已经达到极限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前魁省的大部分地区被定为红色区域，这是魁北克省设立的新冠警报的最高级别，在红色区域内，餐馆不能堂食只能外卖，健身房、博物馆、电影院都只能关闭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自 10 月 1 日以来，蒙特利尔市、魁北克市和 Chaudière-Appalaches 地区就一直在实行红区限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada