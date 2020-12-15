居家工作可申请最高400加元的所得税减免：加拿大国税局简化申报程序

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加拿大国税局宣布了申报个人所得税居家工作减免的简化程序。因受新冠疫情影响在家工作的加拿大员工，如果连续四周在家工作的时间超过一半，即可按每天2加元的标准申报个人所得税减免，无需雇主证明。最高减免额度为400加元。

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这个额度是每人而不是每户。因此，如果一个家庭有不止一人在家工作，只要条件符合就可以各自申报。当然，如果你申报居家工作减免，就不能再申报开车上班的减免。

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那些申报更大笔的家庭办公室开销的纳税人仍可使用原有的详细申报程序。该程序需要雇主填表签字。但国税局推出了比过去简单的表格T2200S和T777S，并把互联网费用纳入可申报的开销。

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明年仍会有许多加拿大人在家工作。加拿大国税局预计其人数将超过疫情前，但是尚未决定2021年的个人所得税是否仍可作此项减免。

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根据加拿大统计局的调查，十月份有大约240万加拿大人在家工作，今年四月中旬封禁最严时有大约330万。

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（CBC News， Elizabeth Thompson）

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