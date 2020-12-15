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2020年12月14日，星期一，新冠肺炎流行期间，人们在加拿大多伦多皮尔逊国际机场的国际到达区。如果需要的话，国际旅行者现在必须支付新冠肺炎测试的费用。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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