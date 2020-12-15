特鲁多：16.8万剂 Moderna 疫苗年底前可抵达加拿大

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继辉瑞公司的疫苗之后，Moderna 公司的新冠疫苗也有可能在今年年底前抵达加拿大。

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加拿大广播公司新闻部 CBC News 报道说，加拿大联邦政府已经与 Moderna 公司达成协议，在获得加拿大卫生部批准后的 48 小时内，Moderna 公司就将把其研发的 COVID-19 疫苗运往加拿大。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）于星期二上午在渥太华举行的新闻发布会上正式宣布了这一消息。

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疫苗接种迅速展开

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特鲁多说：

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星期日晚上，第一批 COVID-19 疫苗抵达了加拿大。不到24小时后，最脆弱群体和一线医护员工已经开始接种疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 今天早上，我还有更多的好消息要和您分享。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我宣布，加拿大已经签署了关于早期获得 COVID-19疫苗的第二份协议，根据协议，在加拿大卫生部批准后 48小时内，Moderna 疫苗的运输就会开始，加拿大将在12月底前收到多达168,000 剂 Moderna COVID-19 疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多接着说：

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就像几周前 Moderna 公司联合创始人指出的那样，加拿大是最早订购疫苗的国家之一。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 与辉瑞疫苗的早期发货一样，这将使我们尽快保护加拿大人的工作取得更大进展。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 对 Moderna 候选疫苗的监管审批程序还在进行中，我再一次向加拿大人保证，加拿大批准的任何疫苗都是安全有效的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Moderna 疫苗更容易储存

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加拿大广播公司报道说，目前加拿大卫生部仍在等待 Moderna 公司的一些最终数据，然后才能做出决定，但最新签署的协议为加拿大在 12 月底之前获得 Moderna疫苗打开了大门。

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根据之前已经达成的协议，加拿大在 3 月底之前将可以获得 200 万剂 Moderna 疫苗。

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报道说，Moderna 疫苗比辉瑞疫苗更容易存储和运输，将有助于加拿大在偏远地区和原住民社区开展疫苗接种。

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安省、魁省、BC省

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安大略省和魁北克都在本周一启动了 COVID-19 疫苗接种工作，不列颠哥伦比亚省（BC）在星期二开始接种。

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在安大略省，多伦多市的护工 Anita Quidangen 成为接种疫苗第一人。

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在魁北克省，魁北克市一个养老院的居民、89岁的 Gisèle Lévesque 成为魁省接种疫苗第一人。

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在 BC 省，省卫生官员表示，该省首批 COVID-19 疫苗将在两个地点接种 – 温哥华卫生局辖区和弗雷泽卫生局辖区。

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有关官员说，老人长期护理院的医护人员和一线医护人员将是 BC 省第一批接种疫苗的人。

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（CBC／Radio－Canada）

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